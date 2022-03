Cordeiro Serrano com fogo de Chão marcou o feriado de Carnaval na Vinícola Pericó em São Joaquim

Em clima de carnaval e pré-vindima, a Vinícola Pericó, em São Joaquim, efetuou um de seus primeiros eventos no ano de 2022, com a participação do Chef gaúcho Sandro Paris preparando um apetitoso cordeiro no fogo de chão, além das especiarias culinárias feitas pelo chef Eduardo Capela, o novo chef executivo da vinícola, ao som da Dupla Martinez e Diana. Um final de fevereiro autêntico, em um final de semana de carnaval para os aprecidores dos bons vinhos de altituide, um prelúdio para a Vindima que se aproxima. A Vinícola Pericó, uma “vinícola além do tempo”, terá um mês de março recheado de eventos e novidades.

Programação Vindima 2022 Vinícola Pericó São Joaquim

Chefs confirmados

Sábado e domingo 26 e 27 de fevereiro (feriado de Carnaval) -Chef Sandro Paris prepara: Cordeiro Serrano e outros pratos assados no fogo de chão

Sábado 5 de março – Marcos Livi, idealizador do projeto a Ferro e Fogo, traz a cultura do fogo e o retorno às origens.

Sábado 12 de março – em breve divulgação

Sábado 19 de março – Mário Portella chef e pesquisador, especialista em carnes e charcutaria, referência na cozinha outdoor e técnicas ancestrais

Sábado 26 de março – Chef Dário Costa dos Restaurantes Parú e Madê e proprietário do Açougue do Mar, Santos /SP. O segundo campeão do Mestre do Sabor traz a sua churrascada do mar.

Sábado 02 de abril – em breve divulgação

Sábado 09 de abril – em breve divulgação

*Além da gastronomia, a Pericó realiza visitas guiadas, e música ao vivo nos dias do festival da vindima.

Informações e reservas durante a Vindima

Whats App (49) 9 9922-4499

Loja

Terça a sábado das 10h às 17h

Winebar

(Calendário) terça a sábado 11h às 16h

Degustação

Terá a sábado às 11h, 13h e 15h

Contato e reservas

http://www.vinicolaperico.com.br/visite

vinicolaperico@vinicolaperico.com.br

(49) 9 9922-4499

Instagram e Facebook @pericovinhos

*Capacidade 100 pessoas/dia