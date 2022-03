Artista faz “Live Painting” em cenário da Vinícola Pericó em São Joaquim

Artista paranaense, mas moradora de Florianópolis, Bárbara Godeny, especialista em aquarelas aproveitou o clima da pré-vindima para pintar a suspirante paisagem ao nordeste da Vinícola Pericó em São Joaquim.

Rápida e com traços multicolores, a artista imprimiu, numa aquarela, diversos tons de verdes das araucárias e dos campos da altitude em sua primeira obra em São Joaquim. Ela pretende, também pintar outro quadro durante o festival da Vindima neste final de semana.

Veja o Video:

“Foi incrível, esse lugar é inspirador, esse horizonte que a gente não consegue ver o fim, é muito encantador estar aqui na altitude, ter essa vista deslumbrante com as araucárias, com a vegetação nativa e com as pedras. Foi realmente inspirador, renova a alma artística“. Destacou a artista Bárbara Godeny

Veja as imagens:

Veja o Live Painting da Obra: