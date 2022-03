Casa do Vinho apresenta a mais nova coleção de Taças para os Vinhos Finos de Altitude

Já imaginou beber ou servir suas bebidas em taças de cristal com classe e sofisticação? Conheça as Elegantes Taças Sommelier para Vinhos, água e espumantes

As taças de Bohemia Cristalex são feitas de Cristal ecológico, com titânio, o que imprime mais brilho e transparência, o diferenciado modelo permite um maior contato do vinho com o ar, atuando como aerador, são resistentes e leves. Design moderno! Com diversos formatos, ideais para degustar os excelentes vinhos de Altitude. Você encontra todas esses belíssimos artefatos na Casa do Vinho em São Joaquim

Taças Sommelier para Vinho

Feitas de cristal ecológico com titânio, são resistentes e leves. Design moderno!

O diferenciado modelo permite um maior contato do vinho com o ar, atuando como aerador.

O jogo vem com 6 taças Sommelier, perfeito para quem gosta de receber.

Capacidade: 460 ml

Dimensões: 9,4 x 23,7 cm

Taças Sommelier para Vinho e água

Feitas de cristal ecológico com titânio, são resistentes e leves. Design moderno!

O diferenciado modelo permite um maior contato do vinho com o ar, atuando como aerador.

O jogo vem com 6 taças Sommelier, perfeito para quem gosta de receber.

As taças Sommelier são feitas para vinho e água!

Capacidade: 560 ml

Dimensões: 9,9×24,4cm

Taças Sommelier para Espumante

Feitas de cristal ecológico com titânio, são resistentes e leves.

O diferenciado modelo permite um perlage – borbulhar do espumante – muito diferenciado.

O jogo vem com 6 taças Sommelier, perfeito para quem gosta de receber.

Material: Cristal

Capacidade: 210 ml

Dimensões: 4,5 x 26,3 cm

Decanter

O Decanter tem a função de aerar o vinho, permitindo uma melhor apreciação dos seus aromas e sabores. É indispensável para quem ama apreciar um bom vinho. Sua principal função é potencializar a sua degustação, liberar aromas e eliminar as impurezas e borras existentes na bebida. Para isso, basta identificar a característica do vinho, transferi-lo da garrafa original para o decanter e deixá-lo decantando conforme for o tempo necessário.

Apesar de simples e neutro, ele possui grande importância para uma boa degustação da bebida. Portanto, se você adora apreciar o que o vinho possui de melhor, invista no Decanter que também pode ser utilizado simplesmente para embelezar o serviço do vinho.

