Três pessoas são resgatadas em Lages após ficarem presas embaixo de ponte

Três pessoas em situação de rua ficaram presas embaixo de uma ponte e foram resgatadas na manhã desta quinta-feira (24), em Lages, na Serra catarinense.

De acordo com informações da Defesa Civil do município, o trio se abrigava embaixo da estrutura e houve um pequeno deslizamento de terra na noite desta quarta-feira (23). Além da terra que caiu, a chuva também deixou o chão molhado e as pessoas não conseguiram subir de volta para a rua Frei Gabriel, na região central de Lages.

Na manhã desta quinta-feira, uma equipe da Defesa Civil realizou a retirada e, com a utilização de uma corda, resgatou as pessoas debaixo da ponte.

A Defesa Civil está em alerta para ocorrências relacionadas à chuva na cidade e o contato com as equipes pode ser feito por meio dos telefones 199 ou 193.

Com informações do NSCTotal