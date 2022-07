Casa do Vinho recebe o prêmio “Travellers Choice de 2022” da Tripadvisor

As lojas Casa do Vinho é uma das vencedoras do prêmio Travellers’ Choice de 2022.

Todos os anos, o Tripadvisor reconhece atrações que fornecem experiências incríveis de forma consistente com o Prêmio Travellers’ Choice. Neste ano, as Lojas Casa do Vinho entraram no grupo de 10% das melhores atrações do mundo!

A Casa do Vinho é a maior distribuidora e uma das principais divulgadoras dos Vinhos Finos de Altitude da Serra Catarinense. Em sites especializados está entre as 10 melhores lojas de vinhos do país.

Sua história de sucesso e empreendedorismo já foi veiculada em diversas revistas e jornais de alcance nacional como, a Folha de São Paulo, Revista Viagem, Revista de Bordo Gol, Revista Quatro Rodas Turismo, entre outras.

Hoje, Sr. Vilson é conhecido e reconhecido no Brasil e no exterior pelo atendimento especial, carisma único. O qual oferece aos clientes da Casa do Vinho, por sua diversidade, preço diferenciado, estrutura, além de ter transformado seu empreendimento em um importante ponto turístico da cidade joaquinense.