A fruticultura do Futuro, muito mais próxima do que imaginamos

Este início de 2023, ano que a ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA SERRA CATARINENSE comemora 20 anos de fundação começou com um grande evento, que trouxe informações importantes para os consultores do setor de produção de maçãs, visando a modernização dos pomares.

São Joaquim é o maior produtor de maçãs do Brasil e a região concentra 2/3 dos fruticultores do país.

A produção de maçãs é a principal atividade econômica de São Joaquim, Bom Jardim, Urupema e Painel.

O desafio é muito grande, mas o evento mostrou muitos caminhos para solucionar os principais gargalos do setor, mantendo e aumentando a renda do fruticultor, e por consequência contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico da região.

O objetivo da Assea era viabilizar a participação dos seus sócios, proporcionando atualização tecnológica, troca de experiências e valorizar a atuação profissional para poder auxiliar os fruticultores da região a aumentarem sua lucratividade.

Agradecemos a equipe do CAV/UDESC e colegas que fazem parte do grupo GIRO TÉCNICO.

Agradecemos a Empresa HIRAGAMI, que através dos colegas Engenheiros Agrônomos Celito Soldà e Marcos Hiragami, propiciaram conhecer as experiências, e os pomares que conduzem com muita dedicação e empenho, mostrando aos participantes o potencial produtivo e qualitativo dos porta enxertos trabalhados.

Agradecemos ao Prefeito Municipal e a Secretária de Turismo, Indústria e Comércio por todo o apoio e cedência do Pavilhão e Centro de Eventos que dia 12/1/23 recebeu também muitos fruticultores de São Joaquim e região que vieram buscar informações.

Um agradecimento especial aos Engenheiros Agrônomos sócios da ASSEA que prestigiaram o evento.

Agradecemos o apoio do CREA-SC, MUTUA-SC e FEAGRO que viabilizaram esse importante momento de valorização profissional para os sócios da ASSEA.

Muitas autoridades municipais e estaduais estiveram presentes, dentre elas o Engenheiro Agrônomo Valdir Colatto, Secretário Estadual da Agricultura; Engenheiro Civil Carlos Alberto Kita Xavier, Presidente do CREA-SC; Engenheiro Civil Carlos Nakazima, Diretor Regional da MUTUA-SC; Engenheiro Mecânico Júlio César Bertoldo, Diretor Administrativo da MUTUA-SC e o Fruticultor Diego Nesi, Presidente da AMAP.

Cau Bolzani

Presidente da Assea

Veja as imagens: