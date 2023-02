Família Locks inaugura sede própria do Econômico Supermercados em Bom Jardim da Serra

Iniciado em São Ludgero há 23 anos, rede atual abrange seis lojas distribuídas em quatro cidades

Dia 9 de fevereiro vai ficar marcado na história da cidade de Bom Jardim da Serra e para família Locks. A primeira sede própria da rede de supermercados administrada por Vanir, Ramon e Higor Locks abriu as portas para apresentar aos moradores e aos turistas que passam pela linda região serrana, o espaço com mais de três mil metros quadrados da nova loja. A verdade é que o novo Econômico Supermercado deu um charme todo especial a cidade bonjardinense.

A ideia surgida em 2018 através do saudoso Evaldo Locks, patriarca da família, teve o aval de todos após a dúvida sobre qual cidade seria a melhor opção: “Eu, a mãe e o Higor achávamos melhor em São Joaquim, mas o sonho do pai era fazer em Bom Jardim”, conta Ramon. O projeto iniciado em 2018 seguiu com aquisição do terreno em 2019 e teve o começo das obras em 2020. O arrojado empreendimento se concretizou no último dia 9 de fevereiro, data que a loja foi inaugurada, mais precisamente as 14 horas. O espaço ocupa três mil metros quadrados e é três vezes maior que o antigo ponto comercial de aluguel que ficava na rua Manoel Cecílio Ribeiro, Centro. Hoje ao lado da Igreja Matriz da cidade, na rua Ranier Cassetari, a primeira sede própria do Econômico Supermercados recebe seus clientes em mais de mil metros quadrados destinados ao setor de atendimento: “Aumentamos o mix de produtos, temos uma adega com variada carta de vinhos e uma lanchonete que tem recebido elogios dos moradores da cidade, bem como dos turistas que por ali passam”, detalha Ramon. “ O estacionamento subterrâneo tem espaço para sessenta veículos”, completa o administrador. Com mais de 250 funcionários na rede, em Bom Jardim da Serra o quadro aumentou de doze para vinte e um com a ampliação.

As seis lojas são tradicionais e tiveram seu começo em São Ludgero no ano de 2000 e, pela ordem, seguiram a rede com a loja denominada Pim Pão em 2001 e a Poko Preço em 2004, ambas em São Joaquim. A continuidade se deu com a primeira loja Econômico Supermercado em Bom Jardim da Serra no ano de 2007 e, em 2013, mais um Econômico Supermercado em São Joaquim. No ano de 2015 foi a vez de Urubici receber a família Locks e mais um supermercado

MENSAGEM:

Estamos muito felizes com a realização desse sonho idealizado inicialmente pelo nosso saudoso Pai Evaldo e abraçado por toda a nossa família de inaugurar a nossa primeira sede própria na cidade de Bom Jardim da Serra com uma estrutura que condiz com nossa visão de sempre oferecer o melhor para nossos clientes com preços justos.

“Essa loja foi o primeiro passo do nosso planejamento para o futuro onde teremos muitas outras novidades para a rede Econômico. Fica aqui o nosso agradecimento a nossos familiares, colaboradores, fornecedores e especialmente aos amigos clientes que sem eles nada disso seria possível, contem conosco” – (Ramon Locks)

No dia da inauguração houve promoções arrasadoras, além da degustação oferecida por vários parceiros comerciais que atendem e abastecem os seis pontos comerciais. Com atendimento de segunda a sábado das 8 às 20 horas e aos domingos das 8 às 12 horas o objetivo segue em oferecer os melhores preços para todas as famílias. Aliás, a família Econômico não muda o dilema e segue seu grandioso trabalho em toda região. Como eles mesmo dizem: Satisfazer o cliente realiza a gente.

