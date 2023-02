Confira como ficam os serviços do Governo do Estado durante o Carnaval

Em função das festas de Carnaval, algumas atividades do Executivo estadual terão alterações no horário de funcionamento no período entre sábado, 18 e a quarta-feira, 22. O atendimento dos serviços públicos considerados essenciais está mantido normalmente. Além disso, para garantir a segurança dos eventos, a Polícia Militar reforçou o efetivo.

Como ficarão os serviços

Segurança Pública

A Polícia Militar de Santa Catarina, estará à disposição com efetivo operacional nas ruas, atendendo aos chamados pelo 190 e pelo aplicativo PMSC Cidadão, disponível para Android e IOS. Seja morador de Santa Catarina seja turista, basta preencher um cadastro e você poderá indicar exatamente o local onde precisa da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros Militar segue em plantão 24h e normalmente com as equipes em todo o estado. Em caso de emergência a população pode acionar o CBMSC pelo telefone 193.

Defesa Civil de SC

O administrativo cumprirá o seu expediente normalmente (ficando em estado de atenção em razão de eventos que possam vir a acontecer). As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil também trabalharão dessa forma. O Centro Integrado de Operações (CIOP) estará funcionando 24 horas por dia ao longo do Carnaval (para emitir alertas – se necessário – e chamar atenção para qualquer evento adverso). Portanto, dessa maneira, a Defesa Civil de Santa Catarina agirá de forma preventiva.

Saúde

Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente nesse período.

Hemosc

O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosc) estará aberto nos dias 20 e 22, fechando somente na terça-feira.

Saiba mais sobre o funcionamento do Hemosc em http://www.hemosc.org.br

Educação

As escolas da rede estadual de ensino não terão atividades na segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, de Carnaval. Os responsáveis devem entrar em contato com as unidades para saber o horário de funcionamento na quarta-feira.

Celesc

A Celesc informa que durante o feriado de Carnaval, dias 20, 21 e na manhã de 22 de fevereiro, não haverá expediente nas lojas da empresa, que será retomado na tarde de quarta-feira, 22, nas lojas que possuem expediente no período.

Durante estes dias, todos os serviços essenciais serão mantidos e os clientes que desejarem atendimento devem optar pelos canais virtuais da Celesc, por meio do 0800 048 0120 (comercial), 0800 048 0196 (emergências), Agência Web (celesc.com.br) ou pelo aplicativo Celesc, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play.

Casan

A Casan trabalha na segunda e na terça-feira com equipes reforçadas em seus setores operacionais e em sua Central de Atendimento 24 horas, pelo número 0800 643 0195, ou Aplicativo CASANSC. Nestes dias não há atendimento presencial. Na quarta-feira de cinzas o trabalho é normal, sendo que apenas em Florianópolis o atendimento presencial será somente nos CIACs, a partir de 13h.

Procon

O Procon funciona normalmente até sexta e retorna na quarta-feira, às 14h, seguindo o decreto do Governo do Estado.

Jucesc

A Jucesc possui o sistema 100% digital e funciona todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.

Cidasc

Estarão funcionando os serviços considerados essenciais, tais como: Postos Fixos de Fiscalização (Barreiras Sanitárias), emissão de GTA´s, atendimento de comunicação de doenças de notificação obrigatória, bem como outros serviços que o/a gestor/a entender necessário o funcionamento. Estes serão mantidos por meio de plantão ou de escala de serviço.

IMA

Durante o Carnaval, os visitantes dos parques estaduais devem ficar atentos ao funcionamento destes locais que atenderão normalmente no fim de semana, e estarão fechados para o público na segunda-feira, 20, e terça-feira, 21. Já na quarta-feira de cinzas, dia 22, o funcionamento das unidades começa a partir das 14h.

Reforçamos que o agendamento de visitas às Unidades é realizado somente de forma on-line pelo site do IMA. skoobtur.com/providers?to=ima

Aresc

As fiscalizações das medidas sanitárias nos serviços de transporte não tem paralisação no serviço. O protocolo segue funcionando pelo email: protocolo@aresc.sc.gov.br. Para denúncias, reclamações e dúvidas, contatar a Ouvidoria 24 horas, todos os dias, no telefone (48) 99151 0276, email: ouvidoria@aresc.sc.gov.br ou 0800 643 26 11.

Cultura

A partir deste fim de semana, os espaços culturais administrados pela Fundação Catarinense de Cultura estarão com horários especiais de funcionamento devido ao Carnaval. O expediente administrativo na FCC fica suspenso na segunda e terça-feira, 20 e 21, retornando na quarta-feira, 22, às 14h.

Na segunda-feira, 20, estarão fechados ao público o Centro Integrado de Cultura (CIC) e o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS), em Florianópolis; e a Casa de Campo do Governador Hercílio Luz, em Rancho Queimado. Os três espaços estarão funcionando normalmente no fim de semana e na terça-feira de Carnaval, 21.

O Museu Etnográfico Casa dos Açores, em Biguaçu, abre normalmente ao público durante o fim de semana e fecha somente na segunda e terça-feira, 20 e 21. O atendimento volta ao normal na quarta-feira, 22, a partir das 13h.

Localizados no Centro de Florianópolis, onde ocorrem festas de rua, o Museu Histórico de Santa Catarina, no Palácio Cruz e Sousa; a Biblioteca Pública de Santa Catarina; a Casa da Literatura Catarinense Poeta Cruz e Sousa; e a Galeria do Artesanato, na Casa da Alfândega, estarão fechados durante todo o fim de semana e também na segunda e terça-feira, 20 e 21. A Biblioteca, a Casa da Literatura e a Galeria voltam ao atendimento normal na quarta-feira, 22. Já o Museu Histórico, fechado a partir de sexta-feira, 17, volta ao atendimento normal na quinta-feira, 23.

Os teatros Governador Pedro Ivo, Ademir Rosa e Álvaro de Carvalho estão sem programação prevista para os dias de folia. Já o Museu de Arte de Santa Catarina (Masc), em Florianópolis, e o Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, seguem temporariamente fechados para visitação.

Comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do Portal de notícias e das redes sociais do governo.