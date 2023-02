Vinhedos do Monte Agudo em São Joaquim anuncia programação imperdível para Vindima 2023

A Vinhedos do Monte Agudo, uma das vinícolas mais sensacionais da altitude em São Joaquim, acaba de divulgar sua programação para a Vindima 2023. A agenda está repleta de eventos para agradar aos amantes do vinho e da gastronomia, incluindo degustações, piqueniques, música ao vivo, sunsets e muito mais.

Um dos eventos mais esperados é o Sunset Wine & Music, Edição de Carnaval, que acontecerá em dois sábados: dia 18 e também 25 de março às 17hs tendo como atração musical a talentosa violinista Suiani Elinis. Os ingressos já estão disponíveis no site e oferecem opções para indivíduos e casais, com brindes que incluem taças de acrílico, um ice bag e uma garrafa de Sinfonia Rosé Brut.

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de um cardápio apetitoso, com opções para todos os gostos e paladares. Os piqueniques oferecem a oportunidade de aproveitar as paisagens deslumbrantes da região enquanto saboreiam deliciosos pratos acompanhados pelos vinhos produzidos na vinícola.

A Vinhedos do Monte Agudo é conhecida por sua qualidade excepcional de vinhos e pela experiência única que oferece aos visitantes. Durante a Vindima 2023, os visitantes poderão explorar os vinhedos, conhecer sobre o processo de produção dos vinhos finos de altitude e ainda ter a oportunidade de participar de degustações especiais e exclusivos.

Para aqueles que buscam uma experiência única e diferenciada, a Vinhedos do Monte Agudo é uma escolha perfeita. Com sua programação incrível e seus vinhos excepcionais, esta vinícola promete oferecer uma experiência inesquecível para todos os visitantes. Não perca a oportunidade de experimentar tudo o que essa região tem a oferecer na Vindima 2023.

Confira a programação:

Data disponíveis:

sábado, 18/03

sábado, 25/03

Horário: 17h

OPÇÕES DE INGRESSO:

Para duas pessoas:

• 2 Taças de acrílico (brinde);

• 1 Ice Bag (brinde);

• 1 Sinfonia Rosé Brut.

Ingresso individual:

• 1 Taça de acrílico (brinde);

• 1 Ice Bag (brinde);

• 1 Sinfonia Rosé Brut.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

• Para fazer a reserva em qualquer um dos eventos, é necessário o pagamento de 100% do valor antecipado, caso não possa comparecer, o cliente receberá, somente se informado com 72h de antecedência, a devolução de 50% do valor.

• Em caso de NO SHOW, será retido o valor total da reserva.

• Em caso de remarcação de qualquer um dos programas, este só poderá ser realizado com o mínimo de 72h de antecedência.

• Recomendamos chegar com antecedência de 15-20minutos para essa programação.⠀⠀

Reservas:

https://monteagudo.com.br/eventos/sunset-wine-music/