Linha da Casa do Vinho é destaque em concurso e conquista cinco medalhas

A Casa do Vinho foi destaque na 6 edição do importante Concurso Wines of Brazil Awards 2022, conquistando cinco medalhas com pontuações elevadas. Na ocasião, os rótulos premiados foram o Comendador Cinco Castas – Lote III, que recebeu a medalha máxima Platinum, com a pontuação 95.58, o Comendador Montepulciano Lote II recebeu a medalha Grand Gold, com pontuação 92.21, o Comendador Merlot safra 2015 também recebeu medalha Grand Gold com pontuação 91.03, o espumante Amália Moscatel recebeu a medalha Gold com pontuação 88.44 e para finalizar em grande estilo o vinho Passito Licoroso safra 2009 recebeu a medalha Grand Gold com pontuação 90.12.

Reflexo de muito trabalho, prezando sempre pela excelência, as premiações exaltam os vinhos para o cenário nacional. O Comendador Vilson Borges, destaca a alegria pelo reconhecimento:”Estamos muito felizes em apresentarmos esses cincos rótulos com medalhas que expressam a verdadeira qualidade que entregamos aos nossos amigos e clientes!”

Para conhecer esses e outros vinhos visite as lojas Casa do Vinho, que possuem espaços físicos em São Joaquim, Urubici e Lages.