Galeria de Arte da Villa Francioni é destaque na NDTV com a mostra das “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci”

Foi dada a largada! A mostra “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci” já está exposta na Galeria de Arte da Villa Francioni

Inaugurada no último sábado (4), a exposição “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci”, executadas pelo artista Denis Soncini, já reuniu autoridades, imprensa, turistas e estudantes. A mostra é composta por 44 miniaturas das máquinas, como catapultas, canhões, tanques, entre outras, e 24 gravuras também produzidas pelo artista, com as técnicas aprendidas com seu irmão Décio Soncini.

A abertura da mostra “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci” foi destacada, também pela equipe de reportagem da NDTV e pelo CEO de emissora Marcelo Petreli que acompanhou esse fantástico início da vindima 2023 em companhia da família.

Com curadoria de Walter de Queiroz Guerreiro e direção artística de Edson Busch Machado, a exposição fica na galeria até o dia 14 de maio, com entrada gratuita.

Imagens Ana Paula Lemos / São Joaquim Online e NDTV – Com informações de Paulo Scarduelli