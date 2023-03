As lojas Casa do Vinho, lançarão seleção gran premium de comendadores da super safra 2020

Mais um super lançamento movimenta as lojas Casa do Vinho nos próximos dias. Para seguir a Vindima em grande estilo, Sr. Vilson Borges, o “Comendador”, disponibilizou garrafas exclusivas de uma das melhores safras dos últimos tempos, que foi a do ano de 2020. Além da safra especial, os vinhos são da linha icônica “Comendador” e foram elaborados no terroir de altitude.

Seis rótulos contemplam a caixa premium que exibe muita sofisticação. São eles: Tannat/Malbec, Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon /Malbec, Tannat, Petit Verdot e Cinco Castas. A linha comendador foi idealizada para homenagear o proprietário das lojas Casa do Vinho, Sr. Vilson Borges, que é conhecido por seu carisma único nas recepções.

Ao longo do mês de março, lançamentos especiais celebram a Vindima nas lojas Casa do Vinho, que esperam turistas, visitantes e amigos de portas abertas.

Por Karú Comunica / Ana Paula Lemos