Vindima 2023 na Suzin – Uma experiência única em meio aos vinhedos e vinhos selecionados

A vindima é um momento muito especial para os produtores de vinho, e a Suzin em São Joaquim não poderia deixar de celebrar essa época tão importante. No último sábado (18), a vinícola recebeu visitantes e amigos para um evento incrível nos seus vinhedos.

Em seguida, foi a hora de desfrutar da música ao vivo de Douglas Porto e Erick Figueiredo, que embalaram o evento com muita animação e alegria. A música se harmonizou perfeitamente com os vinhos selecionados, que incluíam 10 rótulos incríveis, como os vinhos Alecrim e Zelindo e uma gastronomia formidável das tábuas com pães, queijos e frios.

Enquanto apreciavam os vinhos e a música, os visitantes puderam desfrutar da paisagem deslumbrante dos vinhedos da Suzin. O clima agradável e a beleza natural do local proporcionaram um final de tarde inesquecível.

A Suzin em São Joaquim sabe como receber seus convidados com estilo e elegância, e essa vindima foi mais uma prova disso. O evento foi um verdadeiro sucesso, e todos os presentes puderam sentir a paixão da vinícola pela produção de vinhos de qualidade e pela celebração da vida.

Vejas as imagens: