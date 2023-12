“Vinícola Fama” o mais novo empreendimento de São Joaquim: Um brinde à inovação no Mundo dos Vinhos de Altitude

Neste último sábado, na Ilha do Papagaio, em Palhoça/SC, tivemos a oportunidade de conhecer a mais nova Vinícola Catarinense: VINÍCOLA FAMA. O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, amantes do mundo dos vinhos, entre familiares, amigos, enólogos, produtores, influencers, proprietários de lojas e restaurantes. Os convidados se surpreenderam com os vinhos apresentados detalhadamente pela Sommelière Najla Santos, com uma harmonização gastronômica do Chef Narbal Correa.

Vivenciaram momentos exclusivos como o anúncio oficial do primeiro Espumante da Vinícola, um Espumante Nature Rosé que homenagea à proprietária MARISTANE. Assim como, degustaram também os vinhos Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc Barricado e o Espumante Sur Lie Rosé. Os convidados foram surpreendidos ainda com o projeto “vinhos do fundo do mar” – vinhos de guarda com 16 meses no fundo do mar e em breve serão comercializados. Embalados ao som de Barão e Branco, todos os convidados puderam aproveitar o Sunset Wine e fechar o dia brilhantemente, brindando também com outros vinhos de produtores que estavam presentes, entre eles, Vinhos de Altitude, marcando brilhantemente o lançamento desta vinícola.

Num clima muito especial, a Vinícola Fama inicia sua trajetória. Uma vinícola que nasce no litoral, a partir do sonho de Mari e Fabiano, um casal apaixonado por vinhos, e se realiza no terroir cultivado em São Joaquim, na Serra Catarinense. A propriedade escolhida por eles, possui uma das primeiras cepas plantadas em São Joaquim. Por volta de 2003 foram plantadas as variedades de Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Em 2022 foram implantadas as cepas de Marselan, Malbec, Sagrantino, Sangiovese, Rebo, Montepulciano e Sauvignon Blanc.

Ainda será plantada a uva Niágara Rosa, para que os turistas possam ter a experiência de colherem sua própria uva. Poderão também colher maçãs e outras frutas da região. Isso será possível futuramente, numa experiência completa, unindo a enogastronomia com o enoturismo, tudo isso num só lugar: EnoHotelFama.

Veja as imagens:

Aguardem, porque ainda teremos muitas outras novidades no mundo do vinho para contar!