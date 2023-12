VEX 2023: Natal Incrível com Presentes Digitais que Conectam Corações

Com a chegada da época mais esperada do ano, a Vexpert tem a alegria de anunciar sua Campanha de Natal, repleta de ofertas que vão além dos presentes tradicionais. Sob o lema “Natal Incrível da VEX 2023”, a empresa busca transformar o digital em um presente único e inesquecível, uma conexão para toda a vida.

Presentes que Conectam: Fibra, Chip, Telefone e TV

Neste Natal, a VEX quer presentear seus clientes com muito mais do que pacotes tradicionais. A Campanha 34 traz a oportunidade de levar para casa não apenas uma conexão de fibra, chip, telefone e TV, mas verdadeiros presentes que ampliam a experiência digital.

Planos de Fibra com Bônus Exclusivos!

Ao contratar um dos planos de fibra abaixo, os clientes terão a chance de levar para casa bônus exclusivos, tornando a experiência VEX ainda mais especial:

400MEGA + 100MB de Bônus = R$ 99,90

500MEGA + 100MB de Bônus = R$ 119,90

600MEGA + 100MB de Bônus = R$ 149,90

Todos esses planos incluem o APP VEXPLAY, garantindo entretenimento de alta qualidade para toda a família.

Ofertas Especiais nos Planos de 200MB e 300MB

Para quem busca opções mais acessíveis, os planos de 200MB por R$ 79,90 (pré-aprovado, com instalação por R$ 120,00) e 300MB por R$ 89,90 continuam sendo uma excelente escolha. Embora esses planos não ofereçam bônus, a VEX ainda presenteia seus clientes com o APP VEXPLAY, proporcionando uma ampla variedade de conteúdo para todas as idades.

Combo Fibra

Chip 10 GB

Ligações ilimitadas + WhatsApp grátis =

Por R$ 39,90/mês

Telefonia Fixa

Ligações ilimitadas + Opções de portabilidade do seu número Por R$ 29,90/mês

Sky+ – TV e Streaming juntos

Mais de 70 canais

Milhares de filmes e séries

03 Acessos simultâneos

Por R$ 89,90/mês

Conectando Corações, Transformando o Natal em uma Experiência Digital Inesquecível

Com a Campanha de Natal da VEX, o objetivo não é apenas oferecer serviços de alta qualidade, mas também criar uma experiência digital inesquecível que conecte corações durante a temporada festiva. O presente vai além da tecnologia; é a promessa de estar sempre presente, mesmo à distância.

Como Participar da Campanha:

A Campanha de Natal da Vexpert estará disponível por tempo limitado. Para participar e garantir essas ofertas exclusivas, os clientes podem entrar em contato através do site, lojas físicas ou centrais de atendimento.

A Vexpert deseja a todos um Natal incrível, cheio de conexões e alegrias digitais que se estendam muito além da temporada festiva.

A Vexpert está localizada na Rua Marcos Batista, 391, sala 02. Centro de São Joaquim.

Contato: (49) 3191-1027 – Suzana Muniz

Site:

https://www.vexpert.com.br/vexpert-residencial-a/