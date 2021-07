O sonho de Dilor Freitas e a conquista do selo de Indicação Geográfica para os Vinhos de Altitude

A conquista do selo de Indicação Geográfica (IG), concedido semana passada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é uma notícia para ser muito celebrada. A luta envolve muitos atores que há anos trabalham nessa direção, mas um merece destaque: o visionário fundador da Villa Francioni, o empresário Dilor Freitas, falecido em 2004.

“Ele tinha o sonho de formar a região de vinhos de altitude com qualidade diferenciada. Acreditando nisso, construiu a primeira vinícola da Serra Catarinense no início dos anos 2000”, relembra a presidente do Conselho de Administração da Villa Francioni Daniela Freitas.

Nas paredes da vinícola, através de fotos de época, é possível perceber o envolvimento de Dilor Freitas com todas as etapas da obra e sua paixão pela arte da vinicultura que o levou à busca do definitivo terroir brasileiro.

O Selo de Indicação Geográfica enaltece a qualidade dos vinhos finos produzidos na região da Serra, que é reconhecida devido às características de solo, altitude, clima, variedades de uvas e por técnicas de cultivo, e destaca que os vinhos produzidos na região são diferenciados dos outros produzidos no país, valorizando sua história e características únicas.

Coordenado pelo Sebrae/SC, o trabalho para a conquista do selo foi possível graças a um esforço conjunto que envolveu vários parceiros e os produtores catarinenses, liderados pela Vinhos de Altitude Produtores e Associados.

O selo do INPI reconhece os Vinhos de Altitude produzidos em área delimitada, que engloba municípios como Rancho Queimado, Anitápolis, Alfredo Wagner, Bom Retiro, Urubici, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema, Painel, Lages, Capão Alto, Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Vargem, Brunópolis, Campos Novos, Curitibanos, Frei Rogério, Monte Carlo, Tangará, Fraiburgo, Pinheiro Preto, Videira, Rio das Antas, Iomerê, Arroio Trinta, Santo Veloso, Treze Tílias, Macieira, Caçador, Vargem Bonita e Água Doce.

Foto: Anders Duarte