Estão abertas as inscrições para a Faculdade CNA em São Joaquim

Polos de SC inscrevem para Faculdade CNA até o dia 23

Assim como em todo o País, os polos catarinenses de São Joaquim, Braço do Norte, São Miguel do Oeste e Seara oferecem cursos superiores de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais

As inscrições para o processo seletivo dos cursos superiores da Faculdade CNA estão abertas e seguem até o dia 23 de julho. A instituição oferece vagas para admissão no segundo semestre letivo nas graduações de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais, da modalidade a distância (EaD).

Os cursos serão oferecidos em 50 polos de educação a distância de 20 estados e no Distrito Federal. Em Santa Catarina, há vagas abertas nos polos de São Joaquim, Braço do Norte, São Miguel do Oeste e Seara .

O ingresso pode ser feito por vestibular agendado, segunda graduação ou nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos serão classificados por curso, de acordo com seu desempenho e conforme o número de vagas oferecidas. Após a realização das provas de vestibular e análise de documentação, os resultados dos processos seletivos serão divulgados por e-mail e também no site da CNA (www.faculdadecna.com.br).

O superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), Gilmar Zanluchi, ressalta que é um privilégio ter em Santa Catarina quatro polos de uma instituição de ensino considerada referência em gestão aplicada ao agro. “A Faculdade CNA oportuniza a formação de profissionais para elevar cada vez mais a gestão das propriedades rurais e demais empresas do agronegócio com cursos voltados para a realidade do setor”.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, reforça que a Faculdade CNA exerce papel fundamental no preparo de pessoas para promover uma eficiente gestão nas mais variadas atividades do agronegócio. “Cada vez mais temos líderes com excelentes competências para atuar no segmento e estamos satisfeitos com as turmas que já formamos em Santa Catarina”.

Primeira instituição de educação superior voltada exclusivamente para o agronegócio, a Faculdade CNA foi fundada em 2013. Com foco na gestão, aumento de competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais, a instituição prepara os profissionais que atuam ou querem atuar com lideranças no setor.

CURSOS

A graduação em Gestão do Agronegócio prepara o profissional para gerenciar a armazenagem e venda da produção, controlando os preços para a máxima rentabilidade para o negócio. A carga horária é de 2.500 horas.

A formação em Processos Gerenciais conta com 1.700 horas/aula e visa desenvolver a capacidade de gestão administrativa, de produção e comercial, preparando o aluno para o planejamento estratégico e gestão de projetos.

O curso superior em Gestão Ambiental foca no planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de projetos ambientais no setor agropecuário. São 2.500 horas.

A graduação em Gestão de Recursos Humanos aprofunda questões como recrutamento e seleção de profissionais de acordo com o perfil da empresa. O curso conta com 1.700 horas/aula.

Serviço: Inscrições abertas para os cursos superiores de gestão do agro

Quais cursos: Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais

Onde: Faculdade CNA

Quando: Até 23 de julho

Como se inscrever: www.faculdadecna.com.br