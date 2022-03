Sunset harmonizado na Vínicola Zanella Back mostrou o potencial dos Vinhos no Vale do Boava

A Vinícola Zanella Back, em parceria com a vinícola Gáudio, promoveu um final de tarde especial neste último sábado (12) durante o evento da 8ª Vindima de Altitude.

O Sunset harmonizado ao som do jazzista Kaique Nizer trouxe aos apreciadores do vinho de altitude uma maneira extraordinária de degustação com pães, bruschettas, queijos e presunto de parma preparados pelo cheff Paulo Gáudio no novíssimo receptivo da Vinícola no Vale do Boava.

Veja o vídeo:

Realmente um sunset marcante, um show de atendimento e organização do anfitrião Alberto Back e de toda a família.

Veja as imagens: