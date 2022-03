De novo! Serra do Rio do Rastro registra mais uma queda de barreira

A Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra alerta sobre a queda de uma nova barreira sobre a pista na Serra do Rio do Rastro no final da tarde desta segunda-feira 14.

Conforme as informações, o incidente ocorreu por volta das 17h30min quando uma barreira com terra, vegetação e pedras se desprendeu dos paredões, obstruindo parte da pista. Por sorte, não houve nenhum veículo atingido o trânsito segue em meia pista. Na quinta dia 10, um rocha já havia se desprendido e caído sobre a pista. Neste último domingo (13) árvores caíram sobre a pista.

INFORMAÇÃO

Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro🏔️

Queda de Barreira

Km 404,700

Ocorreu por volta de 17h30

A equipe de manutenção já foi acionada.

NÃO houve veículo atingido.

Tráfego segue em meia pista.

Vamos aguardar.

A Guarnição do 21°Gp PMRv está monitorando a situação.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra