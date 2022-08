Avaliação Nacional de Vinhos tem recorde em amostras para avaliação

A Avaliação Nacional de Vinhos, realizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) em Bento Gonçalves, na Serra, chega na 30ª edição como a maior da história. Pela primeira vez na trajetória do evento, rompe-se a barreira das 500 amostras, novo recorde. Este ano, 524 amostras de 69 vinícolas dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo serão avaliadas.

A maior degustação de vinhos de uma safra do mundo, consolidada como o grande e mais importante momento do vinho brasileiro, brinda a retomada do evento presencial no dia 5 de novembro, a manutenção dos kits e da transmissão simultânea, a mudança do regulamento acompanhando a expansão produtiva no país e o lançamento do Livro ‘Avaliação Nacional de Vinhos – 30 Anos’.

O presidente da ABE, enólogo André Gasperin, comemora a representatividade de amostras inscritas. “Chegar aos 30 anos com esta imagem é motivo de orgulho para todo enólogo brasileiro, e também uma grande responsabilidade. Esta é uma Avaliação Nacional de Vinhos para um novo Brasil vitivinícola, que ampliou suas fronteiras. Nos reinventamos diante de uma pandemia global e agora contamos os dias para o reencontro”. disse

Com inscrições de amostras encerradas, agora os trabalhos se voltam para a coleta dos vinhos diretamente dos reservatórios nas vinícolas, um trabalho que começou nesta semana e estende-se até 2 de setembro. Um grupo de 90 enólogos convidados pela ABE participarão da Degustação de Seleção de 13 a 16 de setembro. O resultado dos 30% mais representativos da safra 2022 será compartilhado com o grande público no evento do dia 5 de novembro, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.