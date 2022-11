Após uma grande procura e interesse do público na mostra intitulada “In Vino Veritas”, que conta com 20 gravuras inéditas produzidas em Paris, numeradas e assinadas pelo multiartista Juarez Machado, a Villa Francioni decidiu prorrogar a exposição até o dia 30 de novembro. Com temas variados – vinhos, tango, jazz, festas e castelos -, as obras estão disponíveis na Galeria de Arte da vinícola, localizada em São Joaquim, na Serra Catarinense e à venda.

Juarez Machado nasceu em Joinville, SC, tem 81 anos e atualmente mantém seu ateliê em Paris, na França. É considerado um dos maiores nomes da arte brasileira destacando-se como pintor, escultor, cenógrafo para televisão e teatro, cartunista, e muito lembrado pelas inserções de seu personagem de mímica no programa Fantástico da Rede Globo na década de 70. Realiza exposições na Europa, Oriente Médio e nas três Américas. Sua arte influenciou também as cores do filme “O Fabuloso Destino de Amèlie Poulain”, do diretor francês Jean-Pierre Jeunet.

Esta exposição conta com a curadoria de seu irmão Edson Machado, também responsável pela gestão cultural da Galeria de Arte da VF e diretor do Instituto Internacional Juarez Machado, de Joinville.

Fundada pelo visionário empresário Dilor Freitas, atualmente a Villa Francioni é administrada pelos sócios-conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente do Conselho de Administração).

SERVIÇO

O quê? Prorrogada: Exposição do artista Juarez Machado na Villa Francioni vai até 30 de novembro

Quando? Até 30 de novembro de 2022.

Quanto? Gratuito

Onde? Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC

Fotos do Juarez Machado: Max Schwoelk