No clima do verão, Villa Francioni lança o espumante Sunset

Um espumante leve e refrescante – harmonização perfeita para o verão – chegará no mercado nos próximos dias. Sunset, da Villa Francioni, é um espumante com uma cuidadosa combinação de uvas brancas, mais fresco e leve, sem perder a característica da cremosidade de uma boa acidez.

Segundo o enólogo Edson Andrade, o produto é totalmente novo e combina com as altas temperaturas desta época do ano. “Esse espumante, diferentemente dos outros produzidos na linha Villa Francioni, foi feito no método charmat, trazendo em seu DNA a proposta de frescor e leveza, com aromas tropicais e cítricos e delicadas notas florais. No paladar, apresenta frescor e cremosidade”, explica.

“Além deste lançamento, a Villa Francioni contém uma ampla carta de vinhos que são indicados para o verão”, reforça a presidente do Conselho da vinícola Daniela Freitas. Alguns exemplos: o famoso VF Rosé, elogiado pela cantora Madonna; o Joaquim Rosé, em um estilo mais intenso; os vinhos Branco Sauvignon Blanc das linhas VF e Joaquim; e o tão aclamado Chardonnay.

Concebida sob o olhar visionário do empresário Dilor Freitas, a VF segue as tradições e ideias do seu idealizador. Fundada em 2001, atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente).

O Sunset já está à venda na loja da Villa Francioni em São Joaquim e também pode ser adquirido pelo fones (49) 9 9150-6459 e 9 98155600 ou nos e-mails:

televendas@villafrancioni.com.br e televendas2@villafrancioni.com.br