Villa Francioni presente em importantes eventos de vinho no Estado

Pioneira em vinho de altitude e com vários rótulos premiados, a Villa Francioni estará presente em importantes eventos que acontecem nos próximos dias em Santa Catarina.

No dia 6 de maio, a vinícola estará representada em dois eventos: o 1º Festival Café Tupy Vinhos e Jazz, em Laguna; e no Wine Day – Gare Du Vin, no Armazém Rita Maria, em Florianópolis. Os apaixonados por vinhos que quiserem comparecer no Wine Day, devem garantir seus ingressos pelo site https://www.sympla.com.br/ evento/gare-du-vin-wine-day/ 1922930.

Em todos estes eventos, a VF montará um stand próprio. A presidente do Conselho da vinícola Daniela Freitas antecipa que haverá a apresentação do espumante Sunset, lançado no final do ano passado. “Nós fazemos questão de ir sempre onde o nosso público está para apresentar os melhores vinhos e espumantes VF e também as novidades. E a vez agora é do espumante Sunset, que as pessoas poderão conhecer mais a fundo”, comenta.

Nesta semana, quinta-feira (27), a Villa Francioni também se fez presente no Degustação de vinhos, no Empório Casa Santa Catarina, em Itajaí.

Foi o visionário e ousado empreendedor Dilor Freitas, no final da década de 1990, que implementou a primeira vinícola em São Joaquim. Atualmente a Villa Francioni é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente).

Fotos divulgação VF