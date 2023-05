Estudantes de São Joaquim visitam exposição “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci”, na Galeria de Arte da Villa Francioni

Mais um encontro emocionante entre estudantes de escola pública de São Joaquim e a arte. Cerca de 40 crianças de Ensino Fundamental foram até a Villa Francioni para apreciar de perto as 44 miniaturas das máquinas, entre elas catapultas, canhões e tanques, e outras 24 gravuras, do artista Denis Soncini.

O passeio, realizado na última terça-feira (9), até a vinícola foi uma experiência que agregou conhecimento histórico e também cultural para os estudantes. “Muitos deles, por serem do interior, nunca tinham ido até uma Galeria de Arte. Foram várias descobertas de encher os olhos e o coração”, afirma a professora de artes Elenita Abel Matos, da Escola Municipal Maria Aparecida Nunes.

Abrir as portas da vinícola para compartilhar a arte está no DNA da vinícola, que durante todo o ano recebe desde crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental até jovens universitários. Segundo a presidente do Conselho Administrativo da VF, Daniela Freitas, é uma honra ter essas crianças, jovens e adultos em formação dentro da galeria e da vinícola. “Ficamos muito felizes em saber que estamos contribuindo para o desenvolvimento destes estudantes. Sejam eles do Ensino Fundamental, que vem ter um contato direto com a arte, ou aqueles estudantes que já estão na faculdade e vem conhecer o processo dos nossos vinhos”, diz Daniela.

A exposição “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci” ficará na VF até o dia 14 de maio, domingo do Dia das Mães. Uma semana depois, dia 20 de maio, às 15h, a Galeria receberá 20 obras, quase todas de grande porte, do artista Luiz Arthur Montes Ribeiro.

Atualmente a Villa Francioni é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente).

Fotos: divulgação VF