Pedro Ostetto reivindica continuidade de obras da rodovia que liga Bom Jardim da Serra a São José dos Ausentes

O prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Ostetto foi recebido esta semana em audiência em Brasília, pelo ministro do Turismo Celso Sabino. Acompanhado do deputado federal Darci de Matos, apresentou um vídeo sobre a situação atual da rodovia BJ-050, que liga Bom Jardim da Serra a São José dos Ausentes (RS).

Pedro Ostetto entregou ofício ao ministro reivindicando a continuidade da pavimentação da rodovia. E teve um aceno animador ao receber a notícia do próprio ministro Sabino, de que visitará a rodovia em outubro, quando cumprirá agenda em Santa Catarina.



O vídeo foi produzido pela equipe de comunicação da Amures mostra a importância da rodovia para o turismo e especialmente, para pecuária, fruticultura e setor madeireiro. Dos quase 33 Km entre Bom Jardim da Serra e São José dos Ausentes, 13.7 km já foram asfaltados e resta 19 km até a ponte na divisa com o Rio Grande do Sul.

“Este ano fizemos 2,4 Km de asfalto que era o último dinheiro que tínhamos em conta. Agora precisamos do apoio financeiro do governo federal para continuar esta importante ligação que representará um salto para a economia de toda Serra Catarinense”, informou o prefeito ao ministro.

A rodovia denominada Rota dos Cânions, esteve com as obras paralisadas por oito anos. Ela contorna os cânions, parques eólicos, áreas de pomares e pousadas que atraem milhares de visitantes todo ano.

Com informações: Amures