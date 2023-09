Explosão em posto de gasolina deixa dois trabalhadores feridos centro de Lages na tarde desta quarta-feira 6

Na tarde desta quarta-feira 6, no centro de Lages, dois trabalhadores ficaram com ferimentos leves após uma explosão registrada no pátio de um posto de gasolina desativado, localizado no centro. O estrondo causado pela explosão e o odor forte de combustível foram percebidos pelas pessoas que passavam pela área central da cidade.

Um dos dois trabalhadores envolvidos, de aproximadamente 60 anos, relatou que ambos estavam executando trabalhos de reforma no posto desativado localizado na rua Aristiliano Ramos.

No momento em que um deles estava serrando um cano metalizado, que tem ligação direta com o tanque de combustível do posto, quando um reservatório de combustível explodiu. O local fica localizado no pátio do posto. Um dos trabalhadores sofreu um corte na cabeça, enquanto o outro apresentou uma lesão na perna.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil foram acionados para verificar a explosão e atuam no posto de gasolina desativado neste momento.