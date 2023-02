Homem morre em capotamento de caminhão carregado de maçãs em São Joaquim

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de São Joaquim , composto pelo ABTR-78 e ASU 413, foram acionados às 18h na SC – 114 na Serrinha para realizar um atendimento de acidente envolvendo um capotamento de caminhão com vítima presa nas ferragens.

No local o capotamento envolvendo um caminhão Ford Cargo com uma vítima presa nas ferragens. A vítima encontrava-se em um local de difícil acesso, visto que a cabine do caminhão rebaixou, soterrando totalmente a vítima.

Contudo, mesmo diante da dificuldade de acesso, a extração da vítima não foi possível, entretanto o médico da avançada do Samu conseguiu aferir os sinais vitais da vítima, constando ausência de sinais vitais.

Diante da adversidade apresentada foi acionado um caminhão munck para auxiliar no resgate, sendo que o veículo foi içado para um melhor acesso a vítima. Desta forma a guarnição conseguiu realizar a extração da vítima, sendo novamente reavaliada pelo médico da avançada do Samu, confirmando a ausência de sinais vitais.

O local ficou aos cuidados da PRE.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar