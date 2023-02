“Sabor Intenso e Texturas Perfeitas: Delicie-se com o Ravioleti Verde de Espinafre e Gorgonzola no La Pasta em São Joaquim”

O Ravioleti Verde com Massa de Espinafre e Recheio de Gorgonzola é uma verdadeira delícia servida pelo restaurante La Pasta em São Joaquim. Esta combinação de ingredientes únicos cria um sabor incrível que vai surpreender e agradar aos seus sentidos.

A massa do ravioleti é feita com espinafre fresco, dando-lhe uma cor verde vibrante e um sabor leve e refrescante. O recheio de gorgonzola é cremoso e forte, combinando perfeitamente com a massa suave e irresistível. Juntos, eles formam uma harmonia perfeita de sabores e texturas.

Mas o verdadeiro destaque deste prato é o vinho de altitude que é servido com ele. Vinhos de altitude são conhecidos por seu sabor único e intensificado devido às condições climáticas especiais da região montanhosa onde são cultivados. Este vinho complementa perfeitamente o sabor do ravioli, equilibrando os sabores fortes e adocicados e criando uma experiência culinária inesquecível.

Se você está procurando uma refeição deliciosa e elegante, o ravioleti Verde com Massa de Espinafre e Recheio de Gorgonzola servido pelo La Pasta é uma escolha perfeita. E com o vinho de altitude para acompanhar, você terá um prato inesquecível de sabor e sofisticação. Não perca a oportunidade de experimentar esta verdadeira delícia!

O La Pasta um estabelecimento autêntico e saboroso!está localizado na Rua Major Jacinto Goulart, 259 Centro – Abre de dia de terça a domingo das 11:30 as 14 e a noite de Domingo a Domingo das 18 às 23 horas.