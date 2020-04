De Cortar o Coração! Menina veste seu uniforme para participar de aulas virtuais

A percepção do mundo que conhecemos já é outra, o Pandemia transformou nossa realidade em mera expectativa do cotidianos e casa vez mais, nos deparamos com cenas de cortar o coração e de partir a alma.

O mundo ficou paralisado pela chegada do coronavírus em diferentes países do mundo, o que levou as pessoas a ficar em casa e a começar a quarentena para impedir a propagação do vírus contagioso. Entre os lugares que fecharam suas portas em primeira instância estavam as escolas.

Uma dócil menininha foi fotografada recentemente enquanto vestia seu uniforme escolar para participar de participar de uma aula virtual na Republica Peruana. Um esmero de uma pequena criança e uma verdadeira ruptura na realidade como a conhecemos.

Tal ato foi aplaudido por muitos usuários nas redes, devido ao orgulho causado por ver os pequenos assumirem com tanta responsabilidade seu trabalho de estudar e comentarem que realmente “são o futuro do país”.

Redação São Joaquim Online