“Não deu mais… Cuidem das crianças de hoje” – Veja o que revela a carta de suicídio do ator da Globo Flavio Migliaccio

Em uma ato puramente desesperador e voraz, o ator da globo Flavio Migliaccio cometeu suicídio nesta última segunda-feira (04). Flavio foi encontrado morto em seu sítio na cidade de Rio Bonito , no estado do Rio de Janeiro, porém uma carta que ele deixou para a família e para a posteridade mostra o profundo sentimento do ator que pediu, em suas últimas palavras, para que cuidem da crianças de hoje…

“Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é (…) como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje”, disse na carta.