VÍDEO: cliente vai a loja com máscara com buraco e diz que é ‘melhor para respirar’

O registro de um vendedor de uma loja no Estado do Kentucky, nos Estados Unidos, vem chamando a atenção na internet. Uma de suas clientes usava uma máscara com um buraco no meio. Ao ser questionada, a mulher disse que assim é “melhor para respirar”.

A imagem viralizou nos EUA, onde mais de 68,5 mil pessoas já morreram vítimas do coronavírus. De acordo com o vendedor, a cliente arrancou o filtro. Ele perguntou à mulher onde tinha conseguido a máscara.

“Já que temos que usar, estava ruim para respirar. Isso fez com que eu respirasse bem melhor”, respondeu a cliente, de acordo com reportagem do Daily Mail.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, determinou que todos os clientes terão que usar máscara para entrar em qualquer loja do estado a partir de 11 de maio, contou o Louisville Courier Journal.

Fonte ND