Por vingança, caminhoneiro esmaga Ferrari milionária do chefe após discussão

Uma briga de trabalho terminou em um enorme prejuízo nos Estados Unidos. Um caminhoneiro do estado de Illinois passou por cima da Ferrari do chefe após uma discussão. Vendida nova no Brasil por R$ 3,95 milhões, a GTC4 Lusso foi bem danificada após ter sido prensada por um enorme caminhão Volvo.

O incidente começou a ser divulgado nas redes sociais por caminhoneiros e foi replicado pela imprensa por sites como o CarScoops. Ainda não há detalhes oficiais sobre o incidente, mas os veículos estrangeiros afirmam que a fúria do caminhoneiro pode ter ocorrido por diferentes motivos.

De acordo com uma publicação de um caminhoneiro que também vive em Illinois, a briga teria sido causada pelo fato do motorista não ter tido o seu caminhão Volvo 2019 substituído por um modelo 2020. A troca teria sido negada após o homem não ter atingido a meta de produtividade. Sem titubear, o caminhoneiro se vingou na Ferrari do chefe.

Outro usuário afirma que o motorista havia ido até Chicago (Illinois) para receber um caminhão novo, mas teriam oferecido a ele um Volvo 2019 com 80 mil quilômetros rodados. Ele recusou-se a aceitar o modelo e pediu por um 2020/21.

Após discutir com todos os presentes, o motorista voltou ao local ao volante do Volvo das fotos e tentou atropelar o dono da empresa. O executivo estava logo à frente da Ferrari e conseguiu escapar, de acordo com o perfil. Caso a hipótese se confirme, o caso é bem mais grave.

Seja qual for o motivo, torcemos para que tudo tenha sido um acidente. E que a pobre GTC4 Lusso possa se recuperar em alguma oficina. Seria uma pena ver uma Lusso ir para o ferro-velho. Testado por Autoesporte, o cupê para quatro passageiros tem motor V12 6.3 de 690 cv. Capaz de ir de zero a 100 km/h em 3,4 segundos, o superesportivo alcança 335 km/h.

