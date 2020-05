Mãe sofre infarto tentando fazer filho entender o dever de casa

A mulher, de 36 anos, ficou muito estressada ao explicar o dever de matemática e foi levada às pressas para o hospital.

Uma chinesa de 36 Metrópoles

No momento do ataque cardíaco, ela tentava explicar várias vezes o problema de matématica, mas o garoto não respondia corretamente as questões. “Comecei a ficar com raiva e tive vontade de explodir. De repente, senti-me perturbada e sem fôlego. Liguei rapidamente para meu marido e pedi que ele me levasse ao hospital”, afirmou.

O médico que a atendeu contou que ela não morreu por pouco e ressaltou que são comuns casos de estresse em mães jovens. Wang revelou que já havia perdido a paciência com os filhos em outras vezes, mas que não esperava sofrer algo tão grave. Ela segue internada.

Fazer com que o filho compreendesse o dever de matemática passado pela professora. Segundo o Sin Chew Daily, a mãe, identificada apenas como Wang, relatou que ficou muito estressada e, em seguida, perdeu o fôlego. Ela foi levada ao hospital às pressas pelo marido.

De acordo com o site, Wang sempre teve muito interesse pelo progresso acadêmico do filho, que está no terceiro ano do ensino fundamental, e o acompanha todas as noites para ajudar nas tarefas passadas na escola.

No momento do ataque cardíaco, ela tentava explicar várias vezes o problema de matématica, mas o garoto não respondia corretamente as questões. “Comecei a ficar com raiva e tive vontade de explodir. De repente, senti-me perturbada e sem fôlego. Liguei rapidamente para meu marido e pedi que ele me levasse ao hospital”, afirmou.

O médico que a atendeu contou que ela não morreu por pouco e ressaltou que são comuns casos de estresse em mães jovens. Wang revelou que já havia perdido a paciência com os filhos em outras vezes, mas que não esperava sofrer algo tão grave. Ela segue internada.

Fonte Metropole