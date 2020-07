Teimosia custou caro para os ricos que furam quarentena para ir à praia e perdem carros de luxo na maré

A teimosou que doeu no bolso, fato aconteceu, onde pelo menos dois carros avaliados em mais de R$100 mil foram encobertos pela água do mar em um horário que banhistas não poderiam mais estar na praia por conta das medidas de isolamento social; caso aconteceu na praia de Atalaia.

A falta de consciência e a insistência de parte da população em desrespeitar as medidas de isolamento social custou caro para banhistas da praia de Atalaia, em Salinópolis, município a 200 km de Belém (PA).

Por volta das 6h da manhã do domingo (27), um banhista que amanheceu na praia se deu conta de que seu carro, um Audi Q3, de R$ 179 mil, estava sendo encoberto pela maré. Um outro banhista tentou usar sua caminhonete Mitsubishi modelo Triton, avaliada em R$ 149 mil, para rebocar o outro veículo, e seu carro também acabou atolado, com a água do mar chegando quase até o teto do automóvel.

Na praia de Atalaia é permitida a entrada de veículos na areia. Por conta das medidas de restrição contra o coronavírus, no entanto, a prefeitura determinou que só é permitido ficar no local das 7 às 19h. Ambos os banhistas, portanto, estavam desrespeitando as medidas restritivas.

O O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) local foi acionado, mas os agentes não puderam ajudar por possíveis riscos às viaturas. “Um trator também foi utilizado na tentativa de puxar os veículos, mas foi em vão. Os automóveis só foram rebocados quando a maré baixou”, informou o órgão.

Em tese, os donos dos carros deveriam ser multados por estarem na praia fora do horário permitido, mas a prefeitura não soube informar se as multas foram aplicadas.‌

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos e fotos dos carros de luxo tomados pela maré.

Com informações Forum