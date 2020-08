Grave acidente deixa pelo menos 10 mortos e 35 feridos na BR-277, em São José dos Pinhais

Que ano difícil! A triste tragédia na madrugada de domingo (2), no km 78 BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O trânsito estava parado devido a um acidente quando o motorista de um caminhão, sem enxergar os carros por causa da fumaça atingiu vários veículos. Informações iniciais divulgadas pelo Plantão 190 e São José Alerta dão conta que um incêndio em vegetação provocou o engavetamento, prejudicando a visibilidade na rodovia. A Polícia Científica realizava a perícia no local.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Prestes, concedeu entrevista à imprensa no local do acidente, onde fez um balanço do engavetamento.

A princípio, o acidente envolveu 5 motocicletas, 15 veículos leves, 1 caminhão e 1 viatura da Polícia Militar. Foram pelo menos 30 vítimas, sendo 7 óbitos no local, 2 vítimas em estado grave encaminhadas para hospitais, 5 vítimas com lesões de menor gravidade e 16 vítimas com pequenas lesões ou sem nenhuma lesão.

“O atendimento rápido foi graças a união de todos os órgãos organizados. Nós montamos um cenário de guerra. Nós localizamos as vítimas rapidamente, dividimos pela gravidade das lesões e com isso a transferência para os hospitais foi mais rápida. Infelizmente muitas vítiimas morreram no local”, explicou Prestes. Por volta da 1h20 da madrugada desta segunda (3), os bombeiros aguardavam o trabalho do Instituto de Criminalística para que os veículos pudessem ser retirados da pista e a rodovia liberada.

O cenário no local era de guerra. Muitas viaturas dos bombeiros, Samu e da polícia tentaram dar conta dos feridos. Uma das causas do acidente, segundo informações de bombeiros e policiais rodoviários federais, foi a densa fumaça causada por um incêndio nas margens da pista, que prejudicou a visibilidade na rodovia.

As primeiras informações foram de que o primeiro acidente foi entre um motociclista e uma viatura da Polícia Militar, que interditou a pista. Depois houve uma sequência de colisões, quando o motorista de um caminhão, sem enxergar os carros por causa da fumaça, em alta velocidade acabou praticamente passando por cima dos veículos que já estavam parados na pista.

Tudo começou, com motoqueiro que bateu na viatura da PM por causa da fumaça e outros veículos pararam para ver o acidente e logo atrás estava vindo a carreta.

“E com a fumaça o motorista da carreta não conseguiu ver os veículos parados e começou a passar por cima dos veículos, por causa da fumaça e virou uma cena de filme de terror.

Acidente foi dano trágico dos incêndios. População precisa evitar os incêndios assim como evita o Covid-19″

Os bombeiros tinham sido chamados um pouco antes do acidente para atender o incêndio nas margens da pista, mas quando chegaram a tragédia já tinha acontecido na BR-277. Moradores da região disseram que a fumaça do incêndio já toma conta da região há pelo menos 15 dias.

“Esse acidente foi um dano trágico dos incêndios ambientais que estão atingindo todo o Estado. Esses focos de incêndio podem acontecer em qualquer rodovia do País e aqui no Paraná estamos em estiagem grave. Nossos atendimentos a incêndio ambiental aumentaram 78%¨nestes seis meses”, disse o Coronel Prestes. Ele aproveitou para pedir a ajuda da população no combate aos incêndios: “Precisamos do apoio da população para conter os incêndios ambientais, avisando os bombeiros e redobrando os cuidados. Estamos com as equipes de bombeiros trabalhando dobrado. Precisamos que a população do Paraná cuide para evitar incêndios assim como cuida para evitar o Covid-19”.

Mais informações em breve.

Com informações, Cultura, Bem Paraná.