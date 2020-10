Círculos misteriosos surgem em plantação de trigo em cidade do Oeste de Santa Catarina

Círculos misteriosos foram vistos em uma plantação de trigo em Entre Rios, no Oeste de Santa Catarina, e chamaram a atenção de moradores da região. Os chamados agroglifos foram encontrados pelo produtor rural Claudecir Pavan, no último fim de semana, que ficou surpreso ao ver o tamanho e o detalhe dos desenhos.

Os moradores afirmaram não ter visto nenhuma movimentação diferente nos últimos dias que pudesse ter relação com os desenhos. São vários círculos no centro e dois menores aos lados.

Os círculos misteriosos intrigam os moradores que levantam a hipótese de serem feitos por seres extraterrestres. A ausência de provas concretas que confirmem a procedência dos desenhos mantém o mistério sem resolução.

Daniela Oruoski, sobrinha do produtor Claudecir Pavan, quis conferir de perto os círculos. Segundo ela, o primeiro impacto é de dúvida, por se tratar de algo estranho. “Sempre ouvi falar que aparecia em Ipuaçu, uma cidade vizinha, mas nunca tinha visto de perto. Quando comecei a observar os detalhes do trigo vi que as dobras eram perfeitas. As medidas e a distância entre os círculos também era exata. Não acredito que um ser humano tenha tamanha habilidade para fazer isso sem deixar rastros”, relatou.Os agroglifos aparecem em Santa Catarina desde o ano de 2008. Os primeiros foram registrados em Ipuaçu, mas essa foi a primeira vez que os círculos são encontrados em Entre Rios.

De acordo com o ufólogo Ademar Jose Gevaerd, os últimos registros de agroglifos em Santa Catarina foram em 2018. “É uma figura enorme. Impossível ter sido feita por um ser humano”, afirma.

Gevaerd explicou que agroglifos são figuras geométricas feitas por meio do amassamento de plantas em colheita de trigo e, por alguma razão desconhecida, isso acontece no Oeste de Santa Catarina.

“Imaginamos que esteja ligada a arqueologia do local e que se trata de uma figura feita por inteligências muito avançadas que acompanham o progresso da humanidade. É preciso conferir pessoalmente para afirmar se realmente é um agroglifo, mas as imagens demonstram alta probabilidade de ser realmente isso”, destacou. O ufólogo disse que estará no local para conferir a procedência dos desenhos.

