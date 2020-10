Sem horário de verão, alguns celulares novamente adiantaram hora, relatam usuários

O Ajuste automático aconteceu também em outubro. Horário de verão brasileiro deveria acontecer entre este sábado (17) e domingo (18), mas foi revogado por Bolsonaro em 2019. Entretanto, alguns usuários relatam que seus celulares adiantaram o relógio em 1 hora nesta madrugada, mesmo com o cancelamento da medida em 2019.

A medida foi revogada por Jair Bolsonaro no início de seu mandato e o mesmo problema de alteração automática de smartphones aconteceu em outubro.

À , o Google havia publicado um anúncio oficial em seu blog recomendando que usuários de Android no Brasil alterassem as configurações automáticas de data e hora; saiba como fazer isso. Veja abaixo como corrigir no seu celular.

Saiba corrigir

Nos aparelhos Android

Toque no ícone “Configurar”; Toque na opção “Data e hora”; Desmarque a opção “Data e hora automáticas” Configure manualmente a hora correta

No iPhone

Acesse a tela principal e toque na opção “Ajustes” Toque na opção “Geral” Toque na opção “Data e Hora” Desabilite a opção de configuração do relógio “Automaticamente” Configure manualmente o horário correto

Às 11h, a horáriodeverão era um dos assuntos mais falados do Twitter. Boa parte dos usuários comentavam sobre a falta que sentem da medida ou em apoio à mudança. Veja relatos dos usuários.

Horário de verão

No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez no verão de 1931/1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Sua versão de estreia durou quase seis meses, vigorando de 3 de outubro de 1931 a 31 de março de 1932.

No verão seguinte, a medida foi novamente adotada, mas, depois, começou a ser em períodos não consecutivos. Primeiro, entre 1949 e 1953, depois, de 1963 a 1968, voltando em 1985 até abril de 2019, quando foi revogado por decreto.

O período de vigência do horário de verão era variável, mas, em média, durava 120 dias.

No mundo, o horário diferenciado é adotado em 70 países e atinge cerca de um quarto da população mundial. O horário de verão é adotado em países como Canadá, Austrália, México, Nova Zelândia, Chile, Paraguai e Uruguai.

