Médica que desapareceu no Rio Grande do Sul é resgatada pela polícia em cativeiro no Paraná

Final feliz! O pai da médica havia em nota oficial feito o apelo pedindo orações para que a filha Tamires fosse encontrada com vida e foi atendido. A médica foi resgatada na noite de quarta-feira. Graças a Deus em primeiro lugar e a polícia que desempenhou o seu papel com força e dedicação a médica está salva.

“Nós só queremos a Tamires de volta, sã e salva. Continue nos ajudando, por favor, apenas com sua oração”

A médica Tamires Gemelli Silva Mignoni, que estava desaparecida desde sexta-feira (16), foi resgatada em um cativeiro em Cantagalo, na região central do Paraná, na noite de quarta-feira (22), por uma equipe do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre).

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presas.

Tamires é filha de Berto Silva, prefeito de Laranjeiras do Sul, e foi sequestrada quando saía de um posto de saúde no bairro Aldo Airolli, em Erechim, no Rio Grande do Sul, onde trabalhava.

“Valeram as orações. A Tamires acaba de ser libertada pelos grupos DEIC e TIGRE. Nossa menina está voltando pra casa”, disse o prefeito em uma rede social.

De acordo com a polícia, ela foi levada em seu próprio carro, um Equinox, que durante a tarde foi abandonado próximo a uma fábrica, no bairro Cristal, cerca de 6km de onde fica a unidade de saúde.

Outros dois veículos, que podem ter relação com o desaparecimento, foram localizados pela polícia.

Até a última atualização da reportagem, não havia mais detalhes por parte da polícia sobre o resgate da médica.

Com informações G1