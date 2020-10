Nuvem rara com formato de disco voador é flagrada e fotografada

Essas nuvens parecidas com discos voadores são raras, e se formam quando ventos fortes e úmidos sopram nos lados de montanhas, prédios e outros obstáculos altos. No caso, a montanha desvia o vento e o força em ondas que fluem descendo para o outro lado e sobem novamente. Com esses movimentos para cima, o ar se resfria até se condensar em nuvens. Quando o ar desce outra vez, a nuvem evapora. Como resultado, fica essa nuvem estacionária com formato de disco, que foi esculpido pelo movimento constante de subida e descida do vento.

No último sábado (17), a Royal Meteorological Society (RMetS) anunciou os vencedores do concurso das melhores fotos do clima em diversas formas. Entre as fotos dos finalistas, existe uma que retratou algo curioso: uma formação esbranquiçada e achatada, bastante semelhante a um disco voador, pairava acima da montanha El Chaltén. Na verdade, tratava-se de uma bela nuvem lenticular.

No fim, a foto de Rodriguez não foi uma das três vencedoras do concurso, mas recebeu mais de 7 mil acessos e está listada junto dos outros 25 finalistas que fizeram registros incríveis de diversas peculiaridades da Terra.

Fonte Lie Science