Mulher sem máscara cospe em passageiro e é arremessada de ônibus

Um vídeo viral em redes sociais mostra o momento em que uma mulher sem máscara cospe no rosto de um homem dentro de um ônibus e em seguida é arremessada para fora do veículo.

A polícia de trânsito de Vancouver, no Canadá, investiga as imagens e tenta encontrar os protagonistas do episódio, de acordo com jornais locais.

O vídeo foi postado no aplicativo Tik Tok e rapidamente viralizou. O uso de máscara é obrigatório no transporte público da cidade, mas não se sabe se esse foi o fato determinante para o atrito.

A mulher foi empurrada ou caiu escada abaixo na calçada enquanto o ônibus estava parado nas ruas Nanaimo e Hastings.

