O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), no bairro Sagrado Coração de Jesus em Lages. Um veículo Ford Ranger vinha na rua João Ribeiro Branco quando um Fiat Mob cortou a preferencial da Ranger, fazendo com que o veículo capotasse na via.

Na Ranger, havia um casal e uma criança de oito anos. A mãe e a criança tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital.

No Mob, estava o motorista que foi encaminhado ao hospital, mas passa bem.

Com informações Rádio Clube