Parte de casa desaba e mata criança de 2 anos em SC

Parte de uma casa desabou em São Francisco do Sul, na tarde desta quarta-feira (28) provocando a morte de uma criança de dois anos. A morte por traumatismo de crânio foi confirmada na manhã desta quinta (29) pelo hospital Nossa Senhora da Graça. A mãe dela e outra criança de cinco anos também ficaram feridas no acidente.

A estrutura que caiu era no banheiro da casa, localizada no bairro Paulas. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h34 de quarta. A mulher, de 40 anos, apresentava suspeita de traumatismo craniano, suspeita de fratura no membro superior e ferimentos pelo corpo.

A filha de 5 anos apresentava suspeita de traumatismo craniano e suspeita de fratura em clavícula. Elas foram atendidas no local e encaminhadas ao hospital Nossa Senhora da Graça pelos Bombeiros Voluntários. Já o menino de 2 anos recebeu primeiro atendimento dos bombeiros e, em seguida, foi entregue aos cuidados da equipe do Samu e levado às pressas para o hospital. Ele teria morrido ainda durante a noite. A família não quer se manifestar sobre o caso.

Um inquérito deve ser aberto pela Polícia Civil para apurar o incidente e a morte do menino.

