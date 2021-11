Ciclista que morreu na Serra do Rio do Rastro era empresário em Goiás

O ciclista que morreu nesse domingo (14), enquanto pedalava na subida da Serra do Rio do Rastro, era o empresário Valdemir Vieira da Silva, de 56 anos. Natural da cidade de Formosa, em Goiás, ele estava a passeio, pela segunda vez, em Santa Catarina com os amigos.

Apesar da dificuldade para movimentar um dos braços, já havia subido a Serra do Faxinal, a do Corvo Branco e tinha a intenção de completar o trajeto pedalando na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, mas durante o percurso teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Com informações ND