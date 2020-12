Força conjunta Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro Militar, frusta mais uma festa clandestina, próximo à entrada do Salto Caveiras, as margens da BR 282.

Diversos veículos e quase 150 pessoas participaram expondo a saúde pública ainda mais ao risco.

As forças de segurança continuam atentas aos excessos e aglomerações.



Emergência? Ligue 190 , Use o app PMSC Cidadão.

Fonte: 6° Batalhão da Polícia Militar