Quarteto Coração de Potro fará live especial

Neste sábado (19) o show inicia às 22:30h pelo Youtube e o grupo estará completo com a estreia do novo integrante Ick Antunes

Após nove meses com as atividades paralisadas, este é o momento em que o Quarteto Coração de Potro quer agradecer o público que não deixou de acompanhar o seu trabalho pelas plataformas digitais e redes sociais.

Todo este carinho de seguidores e fás trouxeram recursos para a produção de novas músicas e vídeos durante o período da pandemia. O que garantiu presentear seus admiradores com a sua musicalidade para amenizar um pouco um ano tão difícil para todos.

A data marcará a estreia de Ick Antunes músico natural de Passo Fundo/RS. O integrante foi escolhido através de uma audição online que teve a participação de mais de 30 concorrentes interessados em trabalhar com Kiko Goulart, Vitor Amorim e Maicon Oliveira.

Ick Antunes é cantor, compositor, arranjador e produtor musical. Como instrumentista toca violão, guitarron, viola, violão 7 cordas, violão 12 cordas e guitarra. É acadêmico da Universidade de Passo Fundo no curso de Licenciatura em Música.

Após o término da live acontecerá ainda o lançamento do novo filme gravado na Serra Catarinense chamado “Tirana do Lenço Florido” com poesia de Felipe Corso e melodia de Kiko Goulart.

A Chácara Bom Jesus em Lages foi escolhida como palco por ser um espaço amplo, ventilado e que poderá acomodar a equipe sem aglomeração. Somente os músicos não usarão máscaras durante a apresentação e a equipe terá álcool em gel para sua higienização e de todos os equipamentos.

Esta produção tem o apoio dos seguintes patrocinadores de Lages: Cabanha Maior, Chácara Bom Jesus, Camargo Agronegócios, El Parrillero, Sifra Nutrição Animal e La Reculuta. De outras cidades contribuíram: Ambiental Comércio de Produtos Químicos – Balneário Camboriú/SC, Manos Implementos Rodoviários – Videira/SC, Poiesis – Dois Vizinhos/PR, Dom 7 Fazenda – Litoral Norte/RS e a Escaramuça – Chapecó/SC.

Serviço:

Quarteto Coração de Potro

Live Especial

Dia 19/12/2020

Sábado – 22:30h – Canal Youtube

Saiba mais:

O Quarteto Coração de Potro é um grupo musical nativista que surgiu em meados de 2007, em Lages/SC, a terra da Coxilha Rica, quando quatro jovens se reuniram para cantar sua terra e seus costumes. A sua musicalidade mescla a cultura gaúcha com as influências do folclore latino-americano resgatando através da arte suas origens. Participa de vários festivais reconhecidos no Sul do Brasil e também marcou presença no Festival de Folklore de Cosquim e Fiesta Nacional del Chamamé na Argentina e apresentações no Uruguai. O grupo formado por Kiko Goulart, Vitor Amorim, Maicon Oliveira e Ick Antunes tem vários clipes lançados e conta atualmente com mais de 110.000 seguidores em suas redes sociais. Com mais de 10 anos de atuação de carreira o Quarteto Coração de Potro é um dos shows mais requisitados no cenário musical nativista.

Contatos: (49) 99932-0781

@producaoquartetocoracaodepotro

Texto: Éder Goulart

Fotos: Eduardo Rocha