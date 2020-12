Procedimento inédito para tratamento de câncer é realizado no estado de Santa Catarina

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon) realizou procedimento inédito para tratamento de câncer de próstata no Estado na última semana. A braquequiterapia de alta taxa de dose, como é conhecido o tratamento, consiste na inserção com precisão de uma fonte de radiação diretamente na área afetada pelo câncer. Assim, o paciente não terá outras partes do seus órgãos e tecidos saudáveis a uma exposição com eventual possibilidade de danos.

A equipe médica, o médico Fábio de Lima Costa Faustino, do Hospital de Barretos, e o físico Homero Laviere Martins foram responsáveis pelo procedimento.

Faustino explica que poderá ser realizado dois procedimentos por dia no Cepon e que a duração média oscila entre três a quatro horas . “A recuperação é outro fator importante, pois o paciente fica em observação algumas horas e, depois da avaliação clínica, pode receber alta no mesmo dia sem precisar ficar internado na unidade”, ressalta.

Por Assessoria de Comunicação