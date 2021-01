Padre recomenda que fiéis “bebam muito vinho, pois os sóbrios não vão para o céu”

o vinho é sinal de vida eterna. No céu, meus irmãos, os não bebedores não poderão entrar. Porque o vinho é para beber”.

Durante o Natal, em uma igreja italiana, na cidade de Borgotrebbia, um padre chamado Pietro Cesena chamou a atenção do mundo com uma recomendação que deu para os fiéis. Segundo ele, é preciso beber muito vinho para conseguir entrar no céu.

“Hoje os convido a comer bem e a beber em abundância, mas não Coca-Cola. Bom vinho. Porque o vinho é sinal de vida eterna. No céu, meus irmãos, os não bebedores não poderão entrar. Porque o vinho é para beber”.

Dom Cesena é um padre muito conhecido na Itália por suas

falas polêmicas. O mesmo já recebeu uma multa de 400 euros por ter celebrado

uma missa com fiéis presentes na igreja, em uma época que não estava liberado,

devido as medidas de segurança contra a Covid-19.

