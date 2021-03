Vídeo mostra o momento em que 04 pessoas são atingidas por um raio debaixo de uma árvore

Um jardineiro morreu enquanto três outros ficaram feridos em na cidade de Signature Villa Vatika em Gurugram, na Índia, o incidente ocorreu por volta das 16h30 desta última sexta-feira (12), informou a policia local.

As vítimas tentavam se abrigar e se proteger da chuva debaixo de uma árvore quando foram atingidas por um raio. O jardineiro de 38 anos não resistiu aos ferimentos na noite de sexta-feira e veio a falecer. Os outros jardineiros feridos permanecem com vida, em condições estáveis e em tratamento hospitalar. As cenas se tornaram virais em todo o mundo e chocam pela perplexidade e pelo perigo que é ficar debaixo das árvores durante uma chuva.

Veja o Vídeo: