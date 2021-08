Caminhão desgovernado provoca acidente e deixa 6 feridos inclusive crianças em SC

Um caminhão desgovernado provocou um acidente envolvendo três veículos na manhã desta terça-feira (24) em Ituporanga, no Vale do Itajaí. O caso ocorreu por volta das 11h em um trecho que liga a comunidade de Bela Vista ao Centro do município. Duas crianças e quatro adultos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Bom Jesus.

Segundo a unidade de saúde, uma menina sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada. O hospital não informou a identidade das vítimas e nem a situação clínica delas.

Caminhão desgovernado bateu em carros e muros durante acidente em Ituporanga — Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o caminhão colidiu contra três automóveis que estavam no caminho. Um carro preto sofreu somente danos materiais.

No segundo veículo, de cor cinza, havia dois homens. O motorista foi encontrado deitado sobre a pista, consciente, e apresentando ferimento na cabeça com hemorragia. Segundo os socorristas, a vítima foi lançada para fora do veículo após a colisão. Ela foi encaminhada ao hospital.

O passageiro foi encontrado consciente, confuso e apresentando suspeita de fratura no fêmur. O homem estava preso às ferragens e foi necessário manobras para a retirada da vítima. Depois, ele foi encaminhado para o hospital.

Bombeiros socorreram as vítimas do acidente em Ituporanga — Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

No terceiro veículo, um Siena preto, encontravam-se duas mulheres adultas e duas crianças. Uma das meninas, segundo os bombeiros, apresentava ausência total dos sinais vitais. Ela foi retirada do veículo e os socorristas realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar durante o deslocamento para o hospital.

A outra menina, segundo os bombeiros, apresentava ferimentos leves. Ela e as mulheres adultas também foram encaminhadas para a unidade de saúde.

Carros, poste e um muro de uma oficina mecânica, que fica na Rua Carlos Thiesen, foram atingidos no acidente. Ninguém do estabelecimento ficou ferido.

Acidente em Ituporanga deixou pelo menos cinco feridos — Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Com informações G1