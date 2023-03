‘Chuva de vermes’ cai sobre carros na China, veja vídeo

Acontecimentos mundo afora: Imagine você andando pela rua e, de repente, é atingido pelo que parecem ser vermes caindo do céu. Isso aconteceu em Pequim, na China, nesta terça-feira (7) e o fenômeno é mostrado num vídeo que se espalhou pelas redes sociais.

Nas imagens, você pode ver carros lotados com os “bichos” sobre a carroceria e também no chão. Ainda dá para notar que tem gente andando com guarda-chuva para se proteger do que quer que seja isso que veio lá do alto.

Mas o que seriam essas coisas? Seriam vermes mesmo? Nenhuma autoridade chinesa se manifestou até o momento, mas já surgiram várias teorias nas redes sociais. Tem gente dizendo que seria o fim do mundo, por exemplo. Apareceu ainda quem apostasse que isso é um evento provocado pela lua cheia, que aconteceu na noite deste dia 7 de março. Pela lenda, esta fase do nosso satélite natural atrairia minhocas para fora da terra. Há ainda quem diga que são vermes mesmo que teriam caído de um prédio que estaria cheio dessas criaturas.

A explicação mais aceita, até agora, é a de que, na verdade, não se trata de vermes, mas sim de uma planta chamada Flor de Álamo. A plantinha tem um formato que lembra o de vermes e ela se solta de seus galhos na época das chuvas.

De qualquer maneira, enquanto não vem uma explicação oficial, o jeito é continuar acompanhando as muitas teorias que surgem pelas redes sociais.